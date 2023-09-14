اليابان تحذر كوريا الشمالية من انتهاك حظر تصدير الأسلحة إلى روسيا

حذّرت اليابان، اليوم (الخميس)، غداة القمّة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أيّ انتهاك للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ، التي تمنعها من إبرام صفقات أسلحة.
وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا للصحافيين: "إن طوكيو تتابع بقلق المحادثات بين موسكو وبيونغ يانغ، ولا سيّما على ضوء احتمال أن تؤدّي إلى انتهاك للحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على إبرام أيّ صفقة متعلّقة بالأسلحة مع كوريا الشمالية".
وذكرت "كاميكاوا" التي عيّنت في منصبها أمس في سياق تعديل حكومي واسع النطاق، أن الغزو الروسي لأوكرانيا غير مقبول.
وأضافت أن اليابان طالبت عدم تقديم أي دعم للقوات الروسية في هذا النزاع.