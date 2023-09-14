اليابان تحذر كوريا الشمالية من انتهاك حظر تصدير الأسلحة إلى روسيا

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا للصحافيين: "إن طوكيو تتابع بقلق المحادثات بين موسكو وبيونغ يانغ، ولا سيّما على ضوء احتمال أن تؤدّي إلى انتهاك للحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على إبرام أيّ صفقة متعلّقة بالأسلحة مع كوريا الشمالية".