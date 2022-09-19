إيداع جثمان الملكة إليزابيث الثانية في القبو الملكي

أبعد المسؤول عن المجوهرات الملكية التاج والكرة الملكية والصولجان من أعلى التابوت، ليفصل الملكة إليزابيث الثانية عن تاجها للمرة الأخيرة، اليوم (الاثنين).
وبعد غناء الترنيمة الأخيرة، وضع الملك تشارلز الثالث علم حراس غرينادير على نعش الملكة، وحراس غرينادير هم أكبر الحراس المشاة الذين يؤدون واجبات احتفالية للملك، وفقاً لـ"بي بي سي".
وأُنزل جثمان الملكة إلى القبو الملكي، في حين عزف عازف القرب الملكي معزوفة جنائزية.
وستدفن الملكة إليزابيث الثانية إلى جانب زوجها الأمير فيليب، دوق إدنبرة، الذي توفي العام الماضي.
وانتهت مراسم القداس، الذي أقيم في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، غربي لندن، واستغرق نحو الساعة للصلاة على روح الملكة إليزابيث الثانية، قبل أن يودع جثمانها القبو الملكي.
وغادر الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة الملكية كنيسة القديس جورج، على أن يعودوا إليها بعد مرور أقل من ساعتين لحضور قداس عائلي خاص.