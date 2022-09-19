إيداع جثمان الملكة إليزابيث الثانية في القبو الملكي

وانتهت مراسم القداس، الذي أقيم في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، غربي لندن، واستغرق نحو الساعة للصلاة على روح الملكة إليزابيث الثانية، قبل أن يودع جثمانها القبو الملكي.