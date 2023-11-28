35 ألف جريح فلسطيني بحاجة إلى العلاج جراء انهيار المنظومة الصحية

وقالت الكيلة خلال تفقدها للجرحى في المستشفيات المصرية إن 470 جريحاً من قطاع غزة تم استقبالهم حتى الآن في المستشفيات المصرية، معربة عن أملها في أن يتم التنسيق لخروج المزيد من الجرحى خلال الأيام المقبلة.