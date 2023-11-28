35 ألف جريح فلسطيني بحاجة إلى العلاج جراء انهيار المنظومة الصحية

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن 26 مستشفى من أصل 35 خرجت عن الخدمة، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن 35 ألف جريح بحاجة إلى العلاج بسبب انهيار المنظومة الصحية.
وقالت الكيلة خلال تفقدها للجرحى في المستشفيات المصرية إن 470 جريحاً من قطاع غزة تم استقبالهم حتى الآن في المستشفيات المصرية، معربة عن أملها في أن يتم التنسيق لخروج المزيد من الجرحى خلال الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أن 35 ألف جريح من قطاع غزة بحاجة إلى العلاج، مشيدة بالجهود المصرية، خاصة وزارة الصحة، التي يتم التواصل معها بشكل دائم، والتي سخّرت إمكانياتها لاستقبالهم.
وأوضحت وزيرة الصحة، أن حصيلة الشهداء وصلت حتى الآن إلى 16 ألف شهيد، و35 ألف جريح، وهناك 6000 مفقود، مؤكدة أن قطاع غزة بحاجة إلى الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.