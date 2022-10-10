رئيس الوزراء الكويتي يبدأ مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

ذكر نواب في البرلمان الكويتي أن رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح بدأ اليوم (الاثنين)، مشاورات معهم في مسعى لتشكيل حكومة جديدة، تحظى بدعم برلماني والخروج من الأزمة السياسية والقانونية التي تعيشها البلاد، بحسب "رويترز".
وقوبلت حكومة الشيخ أحمد نواف، التي أعلنها الأربعاء الماضي، برفض واسع من الغالبية العظمى من نواب البرلمان المنتخب حديثاً، الذي تغلب عليه الأصوات المعارضة.
ولم تؤد الحكومة اليمين بعد أمام الأمير.
وكان مقررًا أن تبدأ أول جلسة للبرلمان المنتخب في 11 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن مرسومًا صدر بتأجيل الجلسة ليوم 18 أكتوبر، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان.