رئيس الوزراء الكويتي يبدأ مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

وكان مقررًا أن تبدأ أول جلسة للبرلمان المنتخب في 11 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن مرسومًا صدر بتأجيل الجلسة ليوم 18 أكتوبر، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان.