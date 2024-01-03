"رئيس الوزراء الفلسطيني": غزة تشهد حالة تجويع صادمة للعالم منذ 89 يومًا

وأكد -وفق وكالة "وفا" للأنباء- أن المجاعة في غزة سببها منع إيصال الطعام، ومنع الوصول له، فالاحتلال الإسرائيلي مجرّم بتهمة التجويع، ومجرّم بتهمة القتل جوعًا، ومجرّم بمنع وصول الطعام.. وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام؛ فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين، وعليه أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر إسرائيل على عدم التمادي في ذلك.