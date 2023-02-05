فلسطين.. الخارجية تطالب بتدخل دولي لرفع الحصار الإسرائيلي عن "أريحا"

وعدّت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: حصار مدينة أريحا شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية على الفلسطينيين الذين يمضون ساعات طويلة على حواجز الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تنقلهم أو سفرهم أو عودتهم من الخارج، باعتبار مدينة أريحا بوابة التنقل للفلسطينيين مع العالم الخارجي، لافتةً النظر إلى أن هذا الحصار يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الموقعة.