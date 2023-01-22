إقالة وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي من منصبه لإدانته بالتهرب الضريبي

وأثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي ضد تعيين درعي، بالنظر إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن، نقاشًا عاصفًا في "إسرائيل" بالتزامن مع احتجاجات واسعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام القضائي.