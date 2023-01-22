إقالة وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي من منصبه لإدانته بالتهرب الضريبي

أٌقيل وزير الداخلية والصحة في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه الأحد؛ امتثالًا لقرار صدر من المحكمة العليا الأربعاء؛ إثر إدانته بالتهرب الضريبي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء وجّهه لوزير الداخلية والصحة زعيم حزب "شاس" الديني المتشدد أرييه درعي: "بقلب مثقل وحزن كبير... نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة".
إلا أن باراك سيري المتحدث السابق باسم الوزير أوضح لإذاعة الجيش أن درعي، الذي أصبح وزيرًا للداخلية والصحة في 29 ديسمبر، سيُبقي حزبه المتشدد "شاس" في الحكومة الائتلافية.
وأثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي ضد تعيين درعي، بالنظر إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن، نقاشًا عاصفًا في "إسرائيل" بالتزامن مع احتجاجات واسعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام القضائي.