"الأونروا": أطفال غزة يتعرضون لمستويات مدمرة من التوتر

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلّفت نحو 112 ألفًا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء؛ مما استدعى محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة جماعية.