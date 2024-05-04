"الأونروا": أطفال غزة يتعرضون لمستويات مدمرة من التوتر

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم (السبت)، من الأضرار النفسية التي يتعرض لها أطفال غزة نتيجة الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر؛ بما في ذلك مستويات مدمرة من التوتر.
وأوضحت "الأونروا"، في بيان على حسابها عبر منصة "إكس"، أن فريقها يعمل مع الأطفال والمراهقين للتخفيف من تأثير أهوال الحرب.
وأضافت أن مستشاريها يقدّمون لأطفال غزة الأمل والراحة، لحماية حاضرهم ومستقبلهم.
وجددت الوكالة مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلّفت نحو 112 ألفًا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء؛ مما استدعى محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة جماعية.