قبل يوم من قطع موسكو لإمدادات الغاز .. المستشار الألماني: جاهزون للشتاء

وقال شولتس، في بيان له، إن الاستعدادات تعني أن ألمانيا في وضع أفضل بكثير من حيث أمن الإمدادات مما كان متوقعًا قبل شهرين، وأن ألمانيا تستطيع التعامل بشكل جيد مع التحديات الروسية، والتي تستخدم الغاز "كجزء من استراتيجيتها في الحرب ضد أوكرانيا".