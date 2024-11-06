حكومة موحدة وسيطرة غير مسبوقة.. سيناريوهات المسؤولية والاستقطاب لفترة "ترامب" الرئاسية

وبالمقارنة مع عام 2016 كانت هناك انقسامات حينذاك داخل الحزب الجمهوري، وكان ترامب يواجه اعتراضات من الجانبين (الجمهوريين والديمقراطيين)، أما هذه المرة فالكثير من المرشحين الجمهوريين يتماهون مع أجندته؛ مما يقلل المعارضة داخل الحزب ويوجِد توجهًا أكثر تركيزًا على سياساته الداخلية والخارجية.