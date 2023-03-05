بعد مناقشات استمرّت 15 عامًا.. إبرام معاهدة دولية لحماية أعالي البحار

بعد سنوات من المفاوضات لحماية أعالي البحار، اتّفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اليوم "الأحد"، على نصٍّ بشأن أول معاهدة دولية لحماية أعالي البحار، التي تشكّل كنزًا هشًّا وحيويًّا يغطّي حوالي نصف كوكب الأرض.