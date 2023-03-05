بعد مناقشات استمرّت 15 عامًا.. إبرام معاهدة دولية لحماية أعالي البحار

بعد سنوات من المفاوضات لحماية أعالي البحار، اتّفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اليوم "الأحد"، على نصٍّ بشأن أول معاهدة دولية لحماية أعالي البحار، التي تشكّل كنزًا هشًّا وحيويًّا يغطّي حوالي نصف كوكب الأرض.
وأعلنت رئيسة المؤتمر "رينا لي"، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، التوصُّل إلى اتفاق. وقالت، وسط تصفيق المندوبين لفترة طويلة: "إن السفينة وصلت إلى الشاطئ"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ولم تنشر الصيغة الدقيقة للنص.
وأعرب ناشطون عن ارتياحهم للمعاهدة، باعتبار أن التوصل إليه يشكّل خطوة على طريق حماية التنوّع البيولوجي بعد مناقشات دامت أكثر من 15 عامًا.
وتعدُّ معاهدة في هذا الشأن ضرورية للحفاظ على 30 بالمئة من اليابسة والمحيطات في العالم بحلول 2030، كما أكدت حكومات العالم في اتفاقية تاريخية تم توقيعها في مونتريال في ديسمبر "كانون الأول" الماضي.