إخفاء قسري واستشهاد 9 آلاف أنثى.. 75% من جرحى غزة نساء والوضع كارثي

كما استُشهد في الضفة 4 مواطنات، من إجمالي 423 شهيدًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما تم تهجير 592 مواطنًا من المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية في أعقاب هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، إضافة إلى تهجير 830 مواطنًا بعد تدمير 131 منزلًا خلال العمليات التي نفذتها قوات الاحتلال في شتى أرجاء الضفة الغربية، وتشير التقارير إلى أن مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم للاجئين شهدت نحو 95% من حالات التهجير.