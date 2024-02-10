استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابط من قوة دفاع البحرين، وإصابة اثنين آخرَيْن؛ وذلك إثر تعرُّضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، التي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.