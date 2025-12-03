موريتانيا تُشكّل لجنة وزارية لضمان نجاح اجتماع الهيئة العامة لـ"ARCO"

التقت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الموريتانية السيدة صفية انتهاه، أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "ARCO" عبدالله بن سهيل المهيدلي، والوفد المرافق له.
ورحبت الوزيرة بالأمين العام، معربةً عن سعادتها بهذه الزيارة، ومؤكدةً أن ثقة المنظمة في موريتانيا لاستضافة اجتماع الهيئة العامة تمثل تقديرًا هامًا، في ظل التحديات الإنسانية التي تواجه البلاد، مثل قضايا اللجوء غير النظامي وغيرها من القضايا الملحّة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة الموريتانية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل الإنساني، وتقدّم الدعم الكامل لجمعية الهلال الأحمر الموريتاني لتعزيز جهودها في خدمة المجتمع. كما أعربت عن تطلعها لأن تسهم مخرجات الاجتماع المرتقب في دعم البرامج والمشروعات الإنسانية للجمعية.
وأكدت معاليها أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين من وزارات العمل الاجتماعي، والخارجية، والصحة، وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان نجاح الاجتماع الخمسين للهيئة العامة، مشددةً على التزام الدولة الكامل بتهيئة الظروف اللازمة لذلك.
من جهته، عبّر الأمين العام للمنظمة عبدالله المهيدلي عن سعادته بزيارة موريتانيا، مشيدًا بدعم الحكومة الموريتانية وحرصها على إنجاح الاجتماع، ومؤكدًا أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جمعيات المنظمة في استضافة فعالياتها.
وأشار المهيدلي إلى التزام المنظمة بدعم جمعية الهلال الأحمر الموريتاني في تعزيز قدراتها وتلبية احتياجاتها، وتنفيذ مشروعاتها الإنسانية المستقبلية.
حضر اللقاء المشرف على المركز العربي للاستعداد للكوارث بندر ثواب المطيري، ومدير إدارة العلاقات الدولية عبدالله مجاهد، ومن جانب الجمعية رئيسها بلاه ولد مكية.