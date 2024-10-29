ارتفاع حصيلة مجزرة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى 77 شهيداً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في المجزرة المروّعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لاهيا- شمال قطاع غزة، اليوم، إلى 77 شهيداً، وعشرات الجرحى والمفقودين.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 77 شهيداً من عائلة واحدة، وعشرات المصابين، إضافة إلى وجود عددٍ من المفقودين تحت رُكام بناية سكنية مكوّنة من خمسة طوابق، تعرَّضت لقصفٍ إسرائيلي عنيف.
وفي وسط قطاع غزة، تقدَّمت دبابات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مخيم البريج، وأطلقت النار بشكلٍ مكثفٍ تجاه منازل الفلسطينيين، فيما واصلت طائرات الاحتلال المسيّرة، إطلاق نيرانها واستهداف الفلسطينيين على مدخل المخيم.
من جهة أخرى، استُشهد ثلاثة فلسطينيين، في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مخيم البريج- وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أم وابنيها في قصفٍ مدفعي إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم البريج، الذي تشهد مناطقه الشرقية والشمالية قصفاً إسرائيلياً مكثفاً منذ فجر اليوم، ترافق ذلك مع قصفٍ وإطلاق نار تجاه المناطق الشمالية والغربية من مخيم النصيرات.