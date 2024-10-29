ارتفاع حصيلة مجزرة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى 77 شهيداً

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أم وابنيها في قصفٍ مدفعي إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم البريج، الذي تشهد مناطقه الشرقية والشمالية قصفاً إسرائيلياً مكثفاً منذ فجر اليوم، ترافق ذلك مع قصفٍ وإطلاق نار تجاه المناطق الشمالية والغربية من مخيم النصيرات.