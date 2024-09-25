عقب اعتراضها صاروخًا باليستيًا.. "إسرائيل" توسّع غاراتها في لبنان وسقوط قتلى وجرحى

وأضاف أنه يضرب أهدافًا لـ"حزب الله" ومنشآت تخزين أسلحة، كذلك أشار إلى أن نحو 40 قذيفة أُطلقت من لبنان إلى شمال الأراضي المحتلة، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، موضحًا أنّه "تمّ اعتراض عدد من المقذوفات".