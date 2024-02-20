البرلمان العربي يُعرب عن أسفه لنقض مشروع قرار وقف إطلاق النار على غزة

أعرب البرلمان العربي عن أسفه الشديد لنقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة ومحيطها، الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابة عن الدول العربية، محذرًا من خطورة إبقاء الوضع على ما هو عليه والاتجاه به نحو التصعيد دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب الإسرائيلية.