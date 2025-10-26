قتلى في احتجاجات بالكاميرون قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

ونقلت وكالة "رويترز" عن الحملة قولها إن القتلى سقطوا خلال مظاهرات نُظّمت للمطالبة باحترام نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 12 أكتوبر الجاري، وذلك قبل يوم واحد فقط من الموعد الرسمي لإعلان النتائج.