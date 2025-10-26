قتلى في احتجاجات بالكاميرون قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

شهدت مدينة دوالا الكاميرونية، الأحد، احتجاجات دامية نظّمها أنصار المعارضة، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل بالرصاص، بحسب ما أعلنته حملة المرشح الرئاسي المعارض عيسى تشيروما.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الحملة قولها إن القتلى سقطوا خلال مظاهرات نُظّمت للمطالبة باحترام نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 12 أكتوبر الجاري، وذلك قبل يوم واحد فقط من الموعد الرسمي لإعلان النتائج.
ويخوض تشيروما السباق الرئاسي في مواجهة الرئيس الحالي بول بيا، الذي يحكم البلاد منذ عقود، في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والمخاوف من اضطرابات أوسع.
وأكدت الحملة أن الاحتجاجات جاءت بدعوة مباشرة من المرشح المعارض، في محاولة للضغط على السلطات لضمان شفافية العملية الانتخابية، ورفضًا لما وصفوه بـ"محاولات الالتفاف على إرادة الناخبين".