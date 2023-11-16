جيش الاحتلال يعاود اقتحامَ مستشفى الشفاء.. ويهدم جدرانه الجنوبية ويجرف الطرق المحيطة

عاودت مئاتٌ من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامَ مستشفى الشفاء بالكامل من الداخل، اليوم "الخميس"، وحاصروا كافة المباني، ومنعوا خروج أي شخص من المجمع الطبي، وأطلقوا النار على الأقسام.