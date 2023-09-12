أمريكا تفرض عقوبات على أشخاص وشركات بكولومبيا ولبنان على صلة بـ"حزب الله"

وفي التفاصيل، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن أحد أبرز المشمولين بالعقوبات، وهو عامر محمد عقيل رضا (مواليد 1960 في لبنان ويحمل الجنسية الكولومبية)، كان ضالعًا في الهجوم الذي استهدف مركزًا للجالية اليهودية في الأرجنتين عام 1994 أدى إلى سقوط 85 قتيلاً.