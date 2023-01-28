بيلاروسيا: 17 ألف عسكري أوكراني ينتشرون على حدودنا.. والوضع متوتر

من جهته، قال بودولياك: "نحن بحاجة للتعامل مع هذا. يجب أن نُظهر لشركائنا الصورة الحقيقية لهذه الحرب"، دون تسمية دول معينة. مضيفًا: "يجب أن نجري حوارًا عقلانيًّا، ونخبرهم -على سبيل المثال- بأن هذا سيحد من أعداد الوفيات، وسيقلل العبء على البنية التحتية. كما سيؤدي إلى خفض التهديدات الأمنية للقارة الأوروبية، وهو ما سيُبقي الحرب محلية. ونحن نفعل ذلك".