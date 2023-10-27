إصابات وخسائر مادّية في "تل أبيب" جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة

وأكدت مراسلةُ "RT" في وقت سابق سماعَ دويّ صفارات الإنذار في أسدود، وكيسوفيم، وتل أبيب ومحيطها تزامنًا مع انطلاق رشقة صاروخية جديدة باتجاه عدة مدن إسرائيلية، بينها عسقلان وتل أبيب.