باكستان.. 5 قتلى و20 مصابًا في انفجار عبوة استهدفت سيارة للشرطة

قُتل ما لا يقل عن 5 من أفراد الشرطة الباكستانية، اليوم (الاثنين)؛ جراء انفجار استهدف فريق تلقيح ضد شلل الأطفال بشمال غرب البلاد.
وأوضح المسؤول الإداري الكبير في منطقة باجور أنور الحق، أن شاحنة للشرطة تقل قرابة 25 شرطياً من حملة مكافحة شلل الأطفال استُهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف "الحق" أن 5 من عناصر الشرطة سقطوا، فيما أصيب 20 آخرون على الأقل.
ووقع الانفجار في ماموند بمنطقة باجور الحدودية المتاخمة لأفغانستان، حيث تتصاعد الهجمات المسلحة منذ سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول في 2021.