الكويت.. حبس مواطن احتياطياً وحجز وضبط آخرين طعنوا في سلطة أمير البلاد

وأكّد في فحوى خطابه أن "مَن نال من المال العام سينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته.. الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة حتى المؤسسات الأمنية"، مشدداً على أن القضاء قادرٌ على تطهير نفسه".