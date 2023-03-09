مجلس الشيوخ الفرنسي يُقر رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا

كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عامًا إلى 43 عامًا لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملًا، أي دون أن تلحق به أي خصومات.