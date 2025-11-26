"أونروا": الضفة الغربية المحتلة تواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود

وأضافت: "ما يحدث أسوأ أزمة إنسانية تشهدها الضفة الغربية المحتلة منذ عقود"، مشيرة إلى أن أكثر من (12) ألف طفل ما يزالون نازحين قسرًا، و(47) طفلًا قتلوا هذا العام بالضفة. وكانت الوكالة الأممية، قد أعلنت يوم الاثنين، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثيًا رغم وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الاحتلال يمنع دخول موظفيها الدوليين ويقيد وصول المساعدات، ما أدى إلى تكدس نحو (6) آلاف شاحنة غذائية عند المعابر.