"أونروا": الضفة الغربية المحتلة تواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا), أن الضفة الغربية المحتلة تواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود.
وحذرت الوكالة عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة (إكس)، من تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام البلدات الفلسطينية، وهدم المنازل وتنفيذ حملات اعتقال إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال.
وأضافت: "ما يحدث أسوأ أزمة إنسانية تشهدها الضفة الغربية المحتلة منذ عقود"، مشيرة إلى أن أكثر من (12) ألف طفل ما يزالون نازحين قسرًا، و(47) طفلًا قتلوا هذا العام بالضفة. وكانت الوكالة الأممية، قد أعلنت يوم الاثنين، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثيًا رغم وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الاحتلال يمنع دخول موظفيها الدوليين ويقيد وصول المساعدات، ما أدى إلى تكدس نحو (6) آلاف شاحنة غذائية عند المعابر.