قرارات حاسمة من الحكومة اليمنية تخفف المعاناة الإنسانية

قوبل خبر سماح الحكومة اليمنية لسفن مشتقات النفط بالعبور إلى موانئ الحديدة، بحالة من التفاؤل في الشارع اليمني.
وتحرص الحكومة اليمنية على منح جميع التسهيلات الإضافية لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة.
ويأتي ذلك بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية على الشعب اليمني، وتفويت الفرصة على الميليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء.
وضمن هذه الجهود، فقد أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي، حرصه على تفويت فرصة ميليشيات الحوثي لابتزاز المجتمع الدولي.
وطالب "العليمي"، خلال لقائه بالمبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، بالبحث في مستجدات جهود السلام، المجتمع الدولي، بممارسة مزيد من الضغوط لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح إيران التوسعية.
وأشار إلى المبادرات المستمرة التي يقدمها المجلس الرئاسي وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، على الرغم من تعنت ميليشيات الحوثي إزاء هذه المبادرات على مدار ثمانية أعوام مضت.