قرارات حاسمة من الحكومة اليمنية تخفف المعاناة الإنسانية

وأشار إلى المبادرات المستمرة التي يقدمها المجلس الرئاسي وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، على الرغم من تعنت ميليشيات الحوثي إزاء هذه المبادرات على مدار ثمانية أعوام مضت.