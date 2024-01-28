إسرائيل تشن قصفاً مدفعياً وجوياً على بلدات جنوب لبنان

وأشارت الوكالة إلى أن وحدة إدارة الكوارث الطبيعية في اتحاد بلديات قضاء صور، سجلت نزوح ما لا يقل عن 30 ألفاً من جنوب لبنان بسبب المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله".