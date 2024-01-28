إسرائيل تشن قصفاً مدفعياً وجوياً على بلدات جنوب لبنان

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم (الأحد)، أن مناطق في جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية، مع اتساع رقعة المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله".
وأوضحت الوكالة أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت متجراً لبيع المواد الغذائية في بلدة النبطية؛ ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى وتلف كمية كبيرة من المحتويات، فضلاً عن تضرر المباني المجاورة.
وأضافت أن إسرائيل أطلقت قذائف مدفعية ثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعلى جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.
وأشارت الوكالة إلى أن وحدة إدارة الكوارث الطبيعية في اتحاد بلديات قضاء صور، سجلت نزوح ما لا يقل عن 30 ألفاً من جنوب لبنان بسبب المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله".