بعد خفض "موديز" تصنيفها الائتماني.. وزير مالية إسرائيل يزعم: اقتصادنا قوي!

وقالت "موديز"، إنها تتوقع ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب، وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريباً بحلول نهاية هذا العام.