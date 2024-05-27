قفزة ملموسة في عدد الإسرائيليين المتقدمين لنيل الجنسية الألمانية مؤخرًا

وعلى خلفية هجوم 7 أكتوبر الماضي والعدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ ذلك الحين على قطاع غزة، فإنه من المتوقع أن يشهد هذا النوع من الطلبات ارتفاعًا كبيراً خلال هذا العام، إذا واصل الاتجاه الذي تم تسجيله في الأشهر الأربعة الأولى في الصعود.