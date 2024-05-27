قفزة ملموسة في عدد الإسرائيليين المتقدمين لنيل الجنسية الألمانية مؤخرًا

قدم عدد كبير من الإسرائيليين المنحدرين من أسلاف ألمان مؤخراً طلبات إلى السلطات الألمانية للحصول على ما يسمى بـ"التجنس التعويضي".
ووفق صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين، أوضح المكتب الاتحادي للشؤون الإدارية أنه في الفترة من يناير حتى أبريل من هذا العام تم تلقي 6869 طلباً من هذا النوع.
وبلغ عدد هذه الطلبات العام الماضي بأكمله 9129 طلبًا، وفي عام 2022 بلغ العدد 5670 طلباً.
وعلى خلفية هجوم 7 أكتوبر الماضي والعدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ ذلك الحين على قطاع غزة، فإنه من المتوقع أن يشهد هذا النوع من الطلبات ارتفاعًا كبيراً خلال هذا العام، إذا واصل الاتجاه الذي تم تسجيله في الأشهر الأربعة الأولى في الصعود.
وبوجه عام تلقت السلطات الألمانية العام الماضي ما يقرب من 14 ألف طلب للحصول على الجنسية التعويضية، وحوالي 11 ألفاً و400 طلب في عام 2022.
وبعد إسرائيل تأتي معظم الطلبات من الولايات المتحدة الأمريكية بفارق كبير.