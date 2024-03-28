وضع صحي كارثي في غزة.. وأيرلندا تنضمّ إلى دعوى الإبادة المرفوعة ضد "إسرائيل"

فيما قدمت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرنشيسكا ألبانيزي تقريرًا أمس الأربعاء، قالت فيه إنه لا يمكن لـ"إسرائيل" أن تتصرف كدولة فصل عنصري، وتمضي في أعمال الإبادة وكأن شيئًا لم يحدث، مشددةً على أن للمجتمع الدولي التزامات تجاه الشعب الفلسطيني.