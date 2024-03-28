وضع صحي كارثي في غزة.. وأيرلندا تنضمّ إلى دعوى الإبادة المرفوعة ضد "إسرائيل"

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 8 مجازر ضد أهالي القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 76 شهيدًا و102 جريحًا أمس الثلاثاء.
وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة عدد الضحايا الفلسطينيين ارتفعت إلى 32490 شهيدًا و74889 جريحًا منذ السابع من أكتوبر، مذكرةً بأن العديد من الضحايا مازالوا تحت الركام.
وبينما تتعاظم المخاوف في العالم من وقوع حمام دم، تعتزم أيرلندا الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد "إسرائيل".
فيما قدمت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرنشيسكا ألبانيزي تقريرًا أمس الأربعاء، قالت فيه إنه لا يمكن لـ"إسرائيل" أن تتصرف كدولة فصل عنصري، وتمضي في أعمال الإبادة وكأن شيئًا لم يحدث، مشددةً على أن للمجتمع الدولي التزامات تجاه الشعب الفلسطيني.