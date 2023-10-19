أردوغان يعلن الحداد 3 أيام في تركيا على الضحايا في قطاع غزة

يُذكر أن حصيلة الضحايا في قطاع غزة منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية ردًّا على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر؛ بلغت 3478 قتيلًا وأكثر من 12 ألف جريح، حسب معطيات وزارة الصحة في القطاع؛ بينما قُتِل على الجانب الإسرائيلي، نحو 1500 شخص.