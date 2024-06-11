بعد "اختفاء" طائرته.. مالاوي تعلن رسميًا مصرع نائب الرئيس

قال رئيس مالاوي، لازاروس تشاكويرا، في خطاب للأمة، الثلاثاء، إن جميع من كانوا على متن الطائرة التي أقلت نائبه ساولوس كلاوس تشيليما، واختفت الاثنين، لقوا حتفهم، حسب وكالة "رويترز".