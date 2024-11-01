استشهاد 19 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على وسط وجنوب غزة

استشهد 19 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، باستشهاد 16 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف منازل عائلات تضم أطفالًا ونساء في النصيرات ودير البلح وسط القطاع.
كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن انتشال ثلاثة شهداء من سيارتين قصفهما الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي تتعرض البلدات الشرقية فيها، وهي القرارة وبني سهيلا وخزاعة لقصف متواصل من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.