استشهاد 19 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على وسط وجنوب غزة

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن انتشال ثلاثة شهداء من سيارتين قصفهما الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي تتعرض البلدات الشرقية فيها، وهي القرارة وبني سهيلا وخزاعة لقصف متواصل من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.