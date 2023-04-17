الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أمل شديدة لعدم وقف الأعمال العدائية في السودان

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، اليوم (الاثنين)، عن خيبة أمله الشديدة؛ لعدم الامتثال لطلب وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية بشكل كامل من طرفي الاشتباكات.
وقال "بيرتس": "إن وقف الأعمال العدائية، الذي التزمت به القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لم يتم الوفاء به إلا جزئيًا الأحد، كما أن الاشتباكات اشتدّت صباح اليوم"، وفقًا لـ"فرانس برس".
ودعا "بيرتس" في بيان أممي جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها الدولية، بما في ذلك ضمان حماية جميع المدنيين.
وكان "بيرتس" قد ذكر أمس أن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات السريع محمد حمدان دقلو، وافقا على اقتراحه والآلية الثلاثية بالالتزام بوقف مؤقت للقتال لأغراض إنسانية، الأحد من الساعة 16:00 حتى 19:00 مساء.