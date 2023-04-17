الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أمل شديدة لعدم وقف الأعمال العدائية في السودان

وقال "بيرتس": "إن وقف الأعمال العدائية، الذي التزمت به القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لم يتم الوفاء به إلا جزئيًا الأحد، كما أن الاشتباكات اشتدّت صباح اليوم"، وفقًا لـ"فرانس برس".