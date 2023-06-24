زعيم "فاغنر" يعلن السيطرة على المواقع العسكرية الروسية في "روستوف"

أكّد زعيم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، اليوم؛ أن جميع المواقع العسكرية الروسية في مدينة روستوف، باتت تخضع لسيطرة مجموعته.
وأشار في تصريح له نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن مجموعته أسقطت طائرة عسكرية من أجل الحفاظ على سلامة قواته، لافتًا إلى أن سيطرته على المواقع العسكرية لا تعيق القيادة الروسية للعمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وكانت السلطات الروسية عزّزت الإجراءات الأمنية في العاصمة موسكو ومناطق أخرى، بعد أن وجهت إلى زعيم مجموعة فاغنر تهمة الدعوة إلى "عصيان مسلح".
وأكّد حاكم ليبيتسك أن الطريق السريع "إم 4" أغلق على الحدود بين منطقتَي ليبيتسك وفورونيج.