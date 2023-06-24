زعيم "فاغنر" يعلن السيطرة على المواقع العسكرية الروسية في "روستوف"

وأشار في تصريح له نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن مجموعته أسقطت طائرة عسكرية من أجل الحفاظ على سلامة قواته، لافتًا إلى أن سيطرته على المواقع العسكرية لا تعيق القيادة الروسية للعمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.