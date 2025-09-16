ARCO تستنكر الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة وتصفه بانتهاك صارخ للقانون الدولي

أعربت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO) عن استنكارها الشديد للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة في 9 سبتمبر 2025، حيث قصفت طائرات حربية مجمعًا سكنيًا في حي كتارا كان يحتضن اجتماعًا سياسيًا لمناقشة مقترح أمريكي بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. وبحسب بيان المنظمة، أسفر الاعتداء عن سقوط ستة شهداء بينهم مدنيون، إضافة إلى تدمير مبنى سكني محاط بعدد من المدارس ورياض الأطفال.