ARCO تستنكر الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة وتصفه بانتهاك صارخ للقانون الدولي

أعربت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO) عن استنكارها الشديد للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة في 9 سبتمبر 2025، حيث قصفت طائرات حربية مجمعًا سكنيًا في حي كتارا كان يحتضن اجتماعًا سياسيًا لمناقشة مقترح أمريكي بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. وبحسب بيان المنظمة، أسفر الاعتداء عن سقوط ستة شهداء بينهم مدنيون، إضافة إلى تدمير مبنى سكني محاط بعدد من المدارس ورياض الأطفال.
وأكدت ARCO في بيانها الختامي لاجتماعها الطارئ، الذي حصلت صحيفة سبق على نسخة منه، أن هذا القصف يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية مونتيفيديو بشأن سيادة الدول، إلى جانب مخالفته لمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
وشددت المنظمة على أن استهداف الدوحة لا يمكن فصله عن السياق الأوسع في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني إنسان تحت القصف والحصار في أوضاع إنسانية كارثية تعرقل جهود الوساطة الدبلوماسية. وأكدت التزامها بمبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، واستعدادها لمواصلة دورها الإنساني دعمًا للقضايا العادلة وحماية المدنيين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وصون الجهود الإنسانية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء المعاناة في المنطقة.