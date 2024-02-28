120 منظمة وشخصية تطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في استهداف "إسرائيل" لصحفيين

وتسبّبت ضربات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان في 13 أكتوبر، في مقتل المصور في وكالة "رويترز" عصام عبدالله وإصابة ستة صحافيين آخرين بينهم مصورا وكالة الأنباء الفرنسية ديلان كولنز وكريستينا عاصي، التي بترت قدمها ولا تزال تتعافى في المستشفى، كما قُتلت المراسلة فرح عمر والمصور ربيع معماري من قناة "الميادين" جراء ضربة إسرائيلية استهدفتهما في 21 نوفمبر.