120 منظمة وشخصية تطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في استهداف "إسرائيل" لصحفيين

رفع أكثر من 120 منظمة ووسيلة إعلام وشخصيات وناجين، اليوم (الأربعاء)، كتابين رسميين إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، للمطالبة بتحقيق مستقل في استهداف "إسرائيل" لصحافيين في جنوب لبنان.
وطالب الموقعون على الكتابين، "تورك" بـإجراء تحقيق مستقل عبر خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان يعينهم مكتبه للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الاستهدافات ونشر تقرير يحدد المسؤوليات، وفقاً لـ"فرانس برس".
ودعوا "أزولاي"، انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز سلامة الصحافيين ومكافحة إفلات من يستهدفهم من العقاب، إلى إدانة استهداف "إسرائيل" للصحافيين في جنوب لبنان ومحاسبتها عن جرائم هذه الحرب، ودعم الطلب الموجه للمفوض السامي لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل في القضية.
وتسبّبت ضربات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان في 13 أكتوبر، في مقتل المصور في وكالة "رويترز" عصام عبدالله وإصابة ستة صحافيين آخرين بينهم مصورا وكالة الأنباء الفرنسية ديلان كولنز وكريستينا عاصي، التي بترت قدمها ولا تزال تتعافى في المستشفى، كما قُتلت المراسلة فرح عمر والمصور ربيع معماري من قناة "الميادين" جراء ضربة إسرائيلية استهدفتهما في 21 نوفمبر.