وسط أزمات صعبة تواجه إدارته.. "بايدن" يلجأ لـ"زينتس" لإدارة البيت الأبيض

وتفصيلاً، غادر "زينتس" البيت الأبيض في أبريل بعد توجيه استجابة الإدارة للوباء وقيادة أكبر حملة تطعيم في تاريخ الولايات المتحدة وعاد إلى البيت الأبيض في الخريف لمساعدة كلاين في الاستعداد لتبديل الموظفين بعد انتخابات منتصف المدة وهو مشروع كان في نهاية المطاف محدود النطاق ، حيث غادر عدد قليل من كبار الموظفين الإدارة، وفقاً للعربية نت.