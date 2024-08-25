أوكرانيا تتهم بيلاروسيا بـ"حشد" قوات عند الحدود.. وتُحذِّر من "تحركات غير ودية"

واتهمت أوكرانيا بيلاروسيا بتعزيز معداتها وقواتها عند الحدود، وقالت إنها رصدت وجودًا لمقاتلين في مجموعة فاغنر الذين تستضيف بيلاروسيا عددًا منهم منذ تمرد لزعيمهم أُحبط العام الماضي، وفقًا لـ"العربية نت".