تراجع في أسعار القمح عقب الإعلان عن استئناف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في أمريكا وأوروبا، اليوم الأربعاء، بعد إعلان روسيا عن استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، عقب إيقافه نهاية الأسبوع الماضي، في تحرك هدّد أمن الغذاء العالمي.
وانخفض عقد القمح الأكثر نشاطًا في بورصة شيكاغو للتجارة بنحو 6 بالمائة إلى حوالي 8.47 دولار للبوشل، بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، مما يقلص ارتفاعه، وذلك بعد إعلان روسيا تعليق الاتفاق.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" فقد تراجع القمح كذلك في أوروبا، حيث انخفض عقد ديسمبر القياسي بنسبة 4 بالمائة إلى 343.50 يورو للطن.
وكانت موسكو قد أعلنت أنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق الحبوب بعد أربعة أيام فقط من تعليق مشاركتها، حيث كانت قد أرجعت قرار التعليق إلى عدم القدرة على ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم بطائرة مسيرة على أسطولها هناك.
وجاء الموقف الروسي الجديد عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، ومحادثات متكررة بين وزيري دفاع البلدين.