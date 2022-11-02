تراجع في أسعار القمح عقب الإعلان عن استئناف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

وكانت موسكو قد أعلنت أنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق الحبوب بعد أربعة أيام فقط من تعليق مشاركتها، حيث كانت قد أرجعت قرار التعليق إلى عدم القدرة على ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم بطائرة مسيرة على أسطولها هناك.