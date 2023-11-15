للمرة الأولى منذ عام.. "بايدن" يلتقي الرئيس الصيني وسط توتر عسكري واقتصادي بين البلدين

ويسعى بايدن إلى استخدام الدبلوماسية المباشرة مع "شي" مراهنًا على أن العلاقات الشخصية التي وطدها على مدى أكثر من عشرة أعوام مع أقوى زعيم صيني بعد ماو تسي تونغ؛ قد تنقذ العلاقات بين الدولتين والتي تتحول إلى العداء بشكل متزايد.