بعد 48 ساعة و4 فِرَق من الجيش الإسرائيلي.. "إسرائيل": القتال مع مسلحي حماس استغرق وقتًا أطول مما توقعناه

وتابع: "مهمتنا هي التأكد من أنه في نهاية هذه الحرب، لن يكون لدى حماس أي قدرات عسكرية لتهديد المدنيين الإسرائيليين، وبالإضافة إلى ذلك نحتاج أيضًا إلى التأكد من أن حماس لن تحكم قطاع غزة".