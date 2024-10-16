"أبو الغيط" يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة ويصفها بـ "الوحشية"

وأضاف أن إسرائيل تواصل، على نحو حثيث، سيناريو تفريغ شمال غزة من السكان، وأنها مستمرة في ارتكاب المجازر ضد المدنيين على نحو يتجاوز في ضراوته ما كانت تفعله في بداية الحرب، بما يمثل رسالة واضحة باستمرار الحرب وعدم تخفيض وتيرتها، ومتابعة سيناريوهات التهجير القسري، واستهداف المدنيين حتى في الخيام.