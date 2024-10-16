"أبو الغيط" يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة ويصفها بـ "الوحشية"

أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشدّ العبارات، الغارة التي شَنّها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة النبطية جنوب لبنان، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بمن فيهم رئيس البلدية وبعض العاملين في مجال الإغاثة.
وقال أبو الغيط في بيان اليوم: الغارات الإسرائيلية تُشنّ على نحو عشوائي، وتستهدف المدنيين والبُنى التحتية، في مسعى لاستنساخ سيناريو غزة الوحشي في لبنان، مشيرًا إلى أن التبجح الإسرائيلي بلغ مداه بالتطاول على الأصوات الأوروبية العاقلة التي تنتقد هذه العشوائية والتجرد من الإنسانية في ممارسة العمليات الحربية.
وأضاف أن إسرائيل تواصل، على نحو حثيث، سيناريو تفريغ شمال غزة من السكان، وأنها مستمرة في ارتكاب المجازر ضد المدنيين على نحو يتجاوز في ضراوته ما كانت تفعله في بداية الحرب، بما يمثل رسالة واضحة باستمرار الحرب وعدم تخفيض وتيرتها، ومتابعة سيناريوهات التهجير القسري، واستهداف المدنيين حتى في الخيام.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن الوضع في قطاع غزة فاق كل تصور عن مدى الإمعان في الإجرام، وأن سماح المجتمع الدولي بتكرار هذا السيناريو في لبنان سيعد اشتراكًا في الجريمة بالصمت والعجز عن وقف هذه الحملة الدموية على المدنيين اللبنانيين.