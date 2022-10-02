انقلاب بوركينا فاسو.. توتر في البلاد وإطلاق غاز مسيل للدموع من السفارة الفرنسية لتفريق متظاهرين

تشهد بوركينا فاسو توترًا ميدانيًا عقب استيلاء عسكريين على السلطة في البلاد مساء الجمعة، في انقلاب هو الثاني خلال ثمانية أشهر. وأُطلق غاز مسيل للدموع الأحد من داخل السفارة الفرنسية في واغادوغو لتفريق متظاهرين مؤيدين للانقلابي إبراهيم تراوري الذي نصب نفسه رئيسًا جديدًا للمجلس العسكري.