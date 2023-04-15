نوّه بالجهود التي بذلت.. البرلمان العربي يرحب بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي

ونوّه البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم، بالجهود العربية التي بُذِلَت لإتمام هذه الخطوة، وعلى رأسها جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في إطار المساعي العربية الحثيثة لتهدئة الأوضاع في اليمن، وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.