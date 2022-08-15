طالبان تحتفل بمرور عام على تسلّم السلطة في أفغانستان.. والأزمات في تصاعد

سيطرت طالبان في 15 أغسطس 2021 على العاصمة كابول بدون أن تواجه أي مقاومة؛ إثر هجوم خاطف على القوات الحكومية في جميع أنحاء البلاد، في ظل الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية والأطلسية بعد عشرين عامًا من الوجود العسكري في أفغانستان.