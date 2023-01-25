هجوم بساطور على كنيسة بإسبانيا.. مقتل شخص وتوقيف المنفذ

وتفصيلاً، قُتل مساعد كنسي وأصيب كاهن بجروح خطيرة في هجوم بسلاح أبيض استهدف كنيسة في مدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا، وفق ما أكد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.