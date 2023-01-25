هجوم بساطور على كنيسة بإسبانيا.. مقتل شخص وتوقيف المنفذ

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم نفذه شخص بسلاح أبيض على كنيسة في مدينة الجزيرة الخضراء أمس الأربعاء، وفقاً للعربية نت.
وتفصيلاً، قُتل مساعد كنسي وأصيب كاهن بجروح خطيرة في هجوم بسلاح أبيض استهدف كنيسة في مدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا، وفق ما أكد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.
وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان مقتضب "قبل الساعة الثامنة مساء بقليل، نفذ شخص هجوماً بسلاح أبيض، فقتل شخصاً وأصاب آخرين في مقاطعة قادس".
وتابعت "أوقف المهاجم ووضع قيد الحجز في عهدة الشرطة الوطنية الإسبانية".
وتقول الوزارة إن الشخص قتل خارج كنيسة سان إيسيدرو بينما أصيب الآخر داخل الكنيسة، فيما ذكرت الوزارة في البداية أن الهجوم وقع في كنيسة سان لورينزو.
وأفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن إفادات شهود عيان أنّ المهاجم قتل المساعد الكنسي بواسطة ساطور، وتحقق الشرطة في الحادث لتحديد طبيعة الهجوم.