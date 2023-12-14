"بوتين": السلام سيحل في أوكرانيا عندما تحقق روسيا أهدافها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، في مؤتمره الصحفي السنوي: "إن السلام سيحل عندما تحقق روسيا أهدافها في أوكرانيا".
وأوضح "بوتين" أن هناك 617 ألف جندي يقاتلون حاليًا في أوكرانيا، وأن القوات الروسية تعزز مواقعها على جميع الخطوط الأمامية للحرب في أوكرانيا تقريباً، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن أهداف العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا لم تتغير، وليست هناك حاجة لتعبئة المزيد من قوات الاحتياط في الجيش.
وذكر أن "قوات النخبة الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية خلال محاولة للحصول على موطئ قدم على الجانب الشرقي من نهر دنيبرو بمنطقة خيرسون".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن نحو 486 ألف شخص تقدموا حتى الآن طوعًا للخدمة كجنود متعاقدين، إضافة إلى 300 ألف تم استدعاؤهم العام الماضي.