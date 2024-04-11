القوة المشتركة بدارفور: لا حياد بعد الآن.. وسنقاتل مع الجيش السوادني

وقالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، وهي قوة تكونت من الحركات المسلحة في دارفور عقب اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع معنية بحماية المدنيين في الإقليم في بيان، إنه "لا حياد بعد الآن، وسنقاتل مع حلفائنا والوطنيين وقواتنا المسلحة ضد الدعم السريع وأعوانهم من المأجورين".