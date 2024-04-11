القوة المشتركة بدارفور: لا حياد بعد الآن.. وسنقاتل مع الجيش السوادني

أعلنت القوة المشتركة في إقليم دارفور، اليوم، خروجها عن الحياد والقتال إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع "أينما وجدت".
أكد المتحدث باسم القوات المشتركة في دارفور الرائد أحمد حسين بحسب ما ذكرته "العربية" أنه "لا حياد بعد الآن وسنقاتل الدعم السريع"، مشيراً إلى وقوف قواته صفاً واحداً مع الجيش السوداني.
وقالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، وهي قوة تكونت من الحركات المسلحة في دارفور عقب اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع معنية بحماية المدنيين في الإقليم في بيان، إنه "لا حياد بعد الآن، وسنقاتل مع حلفائنا والوطنيين وقواتنا المسلحة ضد الدعم السريع وأعوانهم من المأجورين".
وشدد البيان على أن القوة المشتركة لن تنتظر لكي تكون في الدفاع "وإنما خير وسيلة للدفاع هو الهجوم".